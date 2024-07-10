Глава МИД Армении обсудил с Блинкеном отношения Еревана и Вашингтона

Глава МИД Армении Мирзоян обсудил с Блинкеном отношения Еревана и Вашингтона

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном повестку отношений Еревана и Вашингтона. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба армянского дипломатического ведомства.

«Состоялся обмен мнениями с госсекретарем США Энтони Блинкеном по двусторонней повестке и региональным вопросам», — говорится в публикации.

Отмечается, что обсуждение состоялось в рамках официального приема в Вашингтоне по случаю саммита НАТО, приуроченного к 75-летию военного блока.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне Мирзоян встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По словам представителя дипломатического ведомства Армении Ани Бадалян, встреча состоится в рамках трехсторонних переговоров с Блинкеном.