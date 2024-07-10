Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся на саммите НАТО в Вашингтоне

Главы МИД Армении и Азербайджана Мирзоян и Байрамов встретятся в Вашингтоне

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся на саммите НАТО в Вашингтоне в ходе трехсторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает официальный представитель армянского дипломатического ведомства Ани Бадалян.

«Согласно договоренности, достигнутой в Вашингтоне, 10 июля состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена», — говорится в публикации.