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09:17, 10 июля 2024Бывший СССР

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся на саммите НАТО в Вашингтоне

Главы МИД Армении и Азербайджана Мирзоян и Байрамов встретятся в Вашингтоне
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян. Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся на саммите НАТО в Вашингтоне в ходе трехсторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает официальный представитель армянского дипломатического ведомства Ани Бадалян.

«Согласно договоренности, достигнутой в Вашингтоне, 10 июля состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена», — говорится в публикации.

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      Глеб Палехов
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