Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:02, 9 июля 2024Бывший СССР

В Армении опровергли планы по встрече с главой МИД Азербайджана в США

МИД Армении: договоренности о встрече с главой МИД Азербайджана в Вашингтоне нет

Фото: Ruslan Harutyunov / Shutterstock / Fotodom

У Еревана нет планов по встрече глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, передает Armenpress.

«Договоренности об официальной встрече или переговорах Мирзояна с Байрамовым нет», — сказала она.

Ранее Бадалян подтвердила, что Ереван получил приглашение на июльский саммит НАТО в Вашингтоне и примет участие в работе конференции. Кроме того, приглашение на мероприятие получил глава МИД Азербайджана.

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин 3 июля заявил, что Армению и Азербайджан пригласили на саммит Североатлантического альянса, чтобы оторвать от Москвы. По его словам, это происходит при «полном потакательстве безвольных сателлитов в Европе».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Болгария подала в суд на «Газпром». От российской компании требуют 400 миллионов евро

      Обстановку на российском пляже описали словами «это не Китай, это Анапа»

      В Армении опровергли планы по встрече с главой МИД Азербайджана в США

      Глава Дагестана дал характеристику семьям устроивших теракты в июне

      Емельяненко заявил о запрете на распространение информации о ближайших боях

      России спрогнозировали проблемы с юанями

      Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая

      16-летняя дочь Миллы Йовович снялась в рекламе модного бренда

      Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО

      В России рассказали о технологиях для освоения Марса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше