В Армении опровергли планы по встрече с главой МИД Азербайджана в США

МИД Армении: договоренности о встрече с главой МИД Азербайджана в Вашингтоне нет

У Еревана нет планов по встрече глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, передает Armenpress.

«Договоренности об официальной встрече или переговорах Мирзояна с Байрамовым нет», — сказала она.

Ранее Бадалян подтвердила, что Ереван получил приглашение на июльский саммит НАТО в Вашингтоне и примет участие в работе конференции. Кроме того, приглашение на мероприятие получил глава МИД Азербайджана.

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин 3 июля заявил, что Армению и Азербайджан пригласили на саммит Североатлантического альянса, чтобы оторвать от Москвы. По его словам, это происходит при «полном потакательстве безвольных сателлитов в Европе».