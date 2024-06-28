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20:17, 28 июня 2024Бывший СССР

Армения подтвердила участие в июльском саммите НАТО

Представитель МИД Армении Бадалян: Ереван примет участие в саммите НАТО
Ани Бадалян

Ани Бадалян. Фото: МИД Республики Армения

Ереван получил приглашение на июльский саммит НАТО и примет участие в работе конференции. Об этом сообщила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян, передает ТАСС.

«Армения получила приглашение и подтвердила свое участие», — заявила дипломат.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Участниками мероприятия станут 32 страны, входящие в Североатлантический альянс, а также представители других приглашенных государств.

Ранее министр национальной обороны Литвы Лауринас Касчюнас пообещал поднять вопрос членства Украины в НАТО. Он добавил, что Литва будет твердо стоять на стороне Украины.

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      Глеб Палехов
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