Глава нацобороны Литвы пообещал поднять вопрос членства Украины в НАТО на саммите

Глава нацобороны Литвы: вопрос членства Украины в НАТО приоритетен на саммите

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Касчюнас пообещал поднять вопрос членства Украины в НАТО, назвав его приоритетным, передает «РБК-Украина».

«Мы обсудили приоритеты предстоящего саммита — вопросы членства Украины, вопросы приглашения или, по крайней мере, более сильной лексики», — заявил Касчюнас.

Он добавил, что Литва будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы «достичь чего-то большего, чем то, что мы имели в Вильнюсе».

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис понадеялся, что введенные против Белоруссии санкции ударят по России. Согласованные антибелорусские санкции глава МИД назвал «долгожданным шагом, который должен снизить возможности обхода санкций Евросоюза в отношении России».