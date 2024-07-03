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13:32, 3 июля 2024Бывший СССР

МИД России назвал цели приглашения США Еревана и Баку на саммит НАТО

МИД России: США пригласили Ереван и Баку на саммит НАТО для их отрыва от Москвы

Фото: Yves Herman / Reuters

Соединенные Штаты пригласили Ереван и Баку на саммит НАТО для их отрыва от Москвы. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале дипведомства.

«При полном потакательстве безвольных сателлитов в Европе Вашингтон ставит задачу оторвать наших друзей и соседей от сотрудничества с Россией», — назвал цели США Настасьин.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. В нем примут участие 32 страны-участницы Североатлантического альянса и представители приглашенных государств.

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      Екатерина Грищенко
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