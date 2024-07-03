МИД России назвал цели приглашения США Еревана и Баку на саммит НАТО

МИД России: США пригласили Ереван и Баку на саммит НАТО для их отрыва от Москвы

Соединенные Штаты пригласили Ереван и Баку на саммит НАТО для их отрыва от Москвы. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале дипведомства.

«При полном потакательстве безвольных сателлитов в Европе Вашингтон ставит задачу оторвать наших друзей и соседей от сотрудничества с Россией», — назвал цели США Настасьин.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. В нем примут участие 32 страны-участницы Североатлантического альянса и представители приглашенных государств.