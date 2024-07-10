Группу мигрантов отправили в колонию за подготовку терактов на Урале

Суд вынес приговор сторонникам «Талибана» за подготовку терактов на Урале

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор пятерым гражданам Таджикистана, готовившим теракты на Урале. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимые Авезов Анваршох, Нурали Дустов, Сангинмурод и Шахромджон Мусофировы и Абубакр Сангчаров получили от 16 до 25 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденные будут в тюрьме, а затем их отправят в колонию строгого режима.

Из материалов дела следует, что они являлись сторонниками движения «Талибан» (террористическое движение, запрещено в РФ) и создали террористическую ячейку. Ее возглавили Сангчаров и Сангинмурод Мусофиров, которые затем завербовали других мигрантов. Члены ячейка проводили свои встречи в квартире по улице Свердлова в Екатеринбурге. Там террористы изготовили взрывное вещество весом три килограмма, расфасовали его и спрятали в тайниках.

Сотрудники ФСБ вышли на них в ходе мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов. В 2021 году были задержаны 15 человек, из которых десятерых выдворили, а пятерых уличили в причастности к терроризму.

9 июля сообщалось, что в Ярославле суд вынес приговор двум 19-летним местным жителям за попытку поджечь телекоммуникационную вышку в Дзержинском районе города. Их признали виновными по статьям 30, 205 УК РФ («Покушение на совершение теракта»). Инициатора преступления осудили на 10 с половиной лет, а его соучастника приговорили к шести годам и семи месяцам лишения свободы.