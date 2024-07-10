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20:33, 10 июля 2024Путешествия

Избитая мужем стюардесса пыталась покончить счеты с жизнью и оказалась под угрозой тюрьмы

Стюардесса Emirates оказалась под угрозой тюрьмы в Дубае после побоев мужа

Фото: @tori.towey

В Дубае ирландская стюардесса оказалась под угрозой тюрьмы после того, как попыталась покончить счеты с жизнью из-за побоев мужа. Об этом сообщила правозащитная организация Detained in Dubai.

Тори Тоуи получила работу в авиакомпании Emirates в 2023 году, переехала в ОАЭ и вышла замуж за коллегу. Брак обернулся для 28-летней девушки кошмаром: супруг запретил ей общаться с близкими, стал ругаться и порвал ее паспорт, а однажды погнался за ней с ножом.

«Он пинал ее, кусал, душил и бил кулаками. Он зажал ее руку дверью ванной и несколько раз хлопнул по ней, пытаясь сломать. Несколько часов Тори подвергалась пыткам», — говорится в публикации. Избитая девушка подала заявление в полицию, но потом вернулась домой в надежде, что это больше не повторится.

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Позже мужа ирландки уволили из Emirates из-за проблем с поведением, тогда он стал пользоваться кредитными картами Тоуи. Заметив большие списания, девушка заблокировала кредитку, чтобы не накопить долги. Она знала, что это разозлит супруга, поэтому ушла из дома и решила вернуться на родину.

В аэропорту она выяснила, что ей запрещено покидать Эмираты — оказалось, муж сам подал на нее заявление в полицию, чтобы защититься от уголовного дела. Как пишет источник, на следующий день супруги вместе выпили вина, но мужчина снова впал в ярость, обвинил жену в измене и пообещал медленно расправиться с ней. Испуганная стюардесса закрылась в ванной и попыталась кончить счеты с жизнью.

Девушку удалось спасти, однако полиция Дубая арестовала ее за распитие алкоголя и попытку кончить счеты с жизнью. Теперь ирландке предстоит разбирательство в суде. Сейчас правозащитники пытаются помочь девушке и добиться снятия обвинений и запрета на выезд из страны.

В Италии суд оправдал мужчину, который домогался стюардессы. Его признали невиновным, потому что реакция женщины была «слишком долгой» — 20 секунд.

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      Мария Борисова
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