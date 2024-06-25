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20:42, 25 июня 2024Путешествия

Суд оправдал домогавшегося стюардессы мужчину из-за ее «долгой реакции»

Фото: Giorgio Rossi / Shutterstock / Fotodom    

Итальянский апелляционный суд оправдал мужчину, который сексуально домогался стюардессы в офисе профсоюза. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел в 2018 году, но сейчас в истории появились новые подробности. По данным источника, во время профсоюзной встречи в миланском аэропорту Мальпенса один из сотрудников по имени Рафаэле Меола, предположительно, начал массировать плечи бортпроводнице, имя которой не раскрывается, и целовать ее.

После произошедшего женщина обратилась за помощью в благотворительную организацию по борьбе с сексуальным насилием Differenza Donna, и полиция возбудила уголовное дело. Однако во время первого судебного разбирательства в 2022 году миланский суд признал Меолу невиновным из-за того, что реакция стюардессы на домогательства была «слишком долгой» — 20 секунд.

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Как сообщает издание, сначала пострадавшей удалось обжаловать приговор, но теперь Апелляционный суд Милана отменил это решение и снова оправдал Меолу, пояснив, что бортпроводница «не сразу отвергла ухаживания».

В мае 26-летний британец напился и устроил дебош на борту самолета Jet2: он стал кричать, закурил и домогался стюардессы. В суде мужчина заявил, что ничего не помнит, и отказался отвечать на вопросы.

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      Марина Черняк
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