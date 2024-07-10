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10:18, 10 июля 2024Ценности

Известная певица снялась в бикини

Американская певица Камила Кабельо снялась в черном бикини
Камила Кабельо

Камила Кабельо . Фото: @camila_cabello

Американская певица Камила Кабельо показала фото в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 27-летняя знаменитость позировала на фоне разрисованной стены в черном бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. Помимо этого, звезда надела укороченные джинсовые шорты, расстегнув на них молнию.

В свою очередь, в качестве обуви исполнительница выбрала черные кроссовки. При этом она распустила завитые в кудри волосы.

Ранее в июле 45-летнюю звезду «Форсажа» сняли в купальнике на отдыхе. Американская актриса Мишель Родригес, которая известна ролью Летти Ортис в серии фильмов «Форсаж», попала в объектив папарацци в белом бикини.

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      Карина Черных
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