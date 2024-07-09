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11:43, 9 июля 2024Ценности

45-летнюю звезду «Форсажа» сняли в купальнике на отдыхе

Папарацци сняли 45-летнюю звезду «Форсажа» Мишель Родригес в белом купальнике

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Американская актриса Мишель Родригес, которая известна ролью Летти Ортис в серии фильмов «Форсаж», попала в объектив папарацци в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

45-летнюю телезвезду засняли в белом раздельном купальнике, который демонстрировал ее подтянутое тело с кубиками пресса и накачанными бицепсами. При этом на снимках видно, что знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа.

Отмечается, что звезда отдыхает на Ибице с мужчиной, имя которого неизвестно.

В мае 45-летняя звезда «Форсажа» попала в объектив папарацци в бикини. Звезду запечатлели в Каннах, куда она приехала ради появления на кинофестивале. На размещенных в сети кадрах знаменитость прыгала в воду в купальнике белого цвета.

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      Екатерина Ештокина
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