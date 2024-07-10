Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО

Рассекречено обещание Клинтона Ельцину, что НАТО не будет угрожать России

Бывший президент США Билл Клинтон в 1997 году обещал российскому лидеру Борису Ельцину, что НАТО не будет угрожать России. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство приводил цитату главы Белого дома из рассекреченного документа Архива национальной безопасности США. В ней Клинтон утверждал, что пытается выстроить НАТО как блок, который «позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

Ранее была рассекречена стенограмма состоявшегося в 1994 году разговора двух президентов за ужином в Ново-Огарево. Ельцин заявил Клинтону, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы». В свою очередь, президент США очень сдержанно ответил на инициативу коллеги.