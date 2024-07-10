Крокодил откусил половые органы справлявшему нужду пожилому мужчине

В Индии крокодил откусил гениталии справлявшему нужду 60-летнему мужчине

В Индии крокодил набросился на справлявшего нужду пожилого мужчину и откусил ему половые органы. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Инцидент произошел рядом с городом Кушинагар, штат Уттар-Прадеш. 60-летний Канхайя Гонд присел справить нужду на берегу канала рядом с лесом Будхва. Вскоре из воды выбрался крокодил и вцепился ему в промежность.

В попытке спастись мужчина вскочил, и в этот момент рептилия откусила ему пенис и яички. Жители деревни прибежали на крики Гонда и обнаружили его лежащим в луже крови. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии.

Представители Департамента лесного хозяйства предупредили жителей окрестных деревень, что сейчас приближаться к рекам и озерам региона крайне опасно. Из-за сильных дождей крокодилы стали массово покидать свои обычные места обитания в поисках пищи.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил-людоед набросился на купавшуюся в ручье 12-летнюю девочку, утащил ее под воду и съел. Школьницу пытались найти больше суток.

