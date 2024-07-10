Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 10 июля 2024Из жизни

Крокодил откусил половые органы справлявшему нужду пожилому мужчине

В Индии крокодил откусил гениталии справлявшему нужду 60-летнему мужчине

Фото: freepik / Freepik

В Индии крокодил набросился на справлявшего нужду пожилого мужчину и откусил ему половые органы. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Инцидент произошел рядом с городом Кушинагар, штат Уттар-Прадеш. 60-летний Канхайя Гонд присел справить нужду на берегу канала рядом с лесом Будхва. Вскоре из воды выбрался крокодил и вцепился ему в промежность.

В попытке спастись мужчина вскочил, и в этот момент рептилия откусила ему пенис и яички. Жители деревни прибежали на крики Гонда и обнаружили его лежащим в луже крови. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Представители Департамента лесного хозяйства предупредили жителей окрестных деревень, что сейчас приближаться к рекам и озерам региона крайне опасно. Из-за сильных дождей крокодилы стали массово покидать свои обычные места обитания в поисках пищи.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил-людоед набросился на купавшуюся в ручье 12-летнюю девочку, утащил ее под воду и съел. Школьницу пытались найти больше суток.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто данное Ельцину обещание США по НАТО

      Киев захотел полного снятия ограничений на удары по России американским оружием

      Крокодил откусил половые органы справлявшему нужду пожилому мужчине

      Раскрыто новое полезное свойство поцелуев

      В Киеве обеспокоились из-за «беспроигрышного» хода Путина

      Байден обвинил Россию в намерении уничтожить культуру Урана

      Байден назвал Россию проигрывающей стороной конфликта на Украине

      Байден пообещал поставить Украине десятки систем ПВО

      В США назвали доказывающее провал попыток изолировать Россию событие

      Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше