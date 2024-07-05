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13:15, 5 июля 2024Из жизни

Крокодил-людоед набросился на 12-летнюю девочку и съел ее

Sky News: в Австралии гребнистый крокодил съел 12-летнюю девочку

Фото: Daniel Pelaez Duque / Unsplash

В Австралии крокодил-людоед набросился на купавшуюся в ручье 12-летнюю девочку, утащил ее под воду и съел. Об этом сообщает Sky News.

Школьницу объявили пропавшей без вести вечером во вторник, 2 июля. Она отдыхала с семьей у ручья Манго-Крик рядом поселком Палума, Северная территория. 4 июля полицейские обнаружили сильно поврежденные человеческие останки. Позже было подтверждено, что они принадлежат пропавшей.

Правоохранители установили, что девочку съел гребнистый крокодил. «Это ужасная новость для семьи, местных жителей и всех, кто участвовал в поисковой операции», — сказала старший сержант полиции Эрика Гибсон, которая руководила поисками, продлившимися 36 часов.

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Она также отметила, что трагическое происшествие должно послужить напоминанием, что на Северной территории «всегда могут быть крокодилы». Поиски агрессивной рептилии пока не дали результатов. Однако отмечается, что гребнистые крокодилы — территориальные животные и обычно не покидают мест обитания.

Гребнистые крокодилы, обитающие в Австралии, представляют серьезную опасность для людей, поскольку могут плавать в соленой воде и часто подкарауливают жертв в прибрежной морской зоне. Они часто рассматривают людей как потенциальную добычу и поэтому заслужили репутацию людоедов.

Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Ребенок играл один у реки.

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      Никита Савин
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