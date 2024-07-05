Крокодил-людоед набросился на 12-летнюю девочку и съел ее

Sky News: в Австралии гребнистый крокодил съел 12-летнюю девочку

В Австралии крокодил-людоед набросился на купавшуюся в ручье 12-летнюю девочку, утащил ее под воду и съел. Об этом сообщает Sky News.

Школьницу объявили пропавшей без вести вечером во вторник, 2 июля. Она отдыхала с семьей у ручья Манго-Крик рядом поселком Палума, Северная территория. 4 июля полицейские обнаружили сильно поврежденные человеческие останки. Позже было подтверждено, что они принадлежат пропавшей.

Правоохранители установили, что девочку съел гребнистый крокодил. «Это ужасная новость для семьи, местных жителей и всех, кто участвовал в поисковой операции», — сказала старший сержант полиции Эрика Гибсон, которая руководила поисками, продлившимися 36 часов.

Она также отметила, что трагическое происшествие должно послужить напоминанием, что на Северной территории «всегда могут быть крокодилы». Поиски агрессивной рептилии пока не дали результатов. Однако отмечается, что гребнистые крокодилы — территориальные животные и обычно не покидают мест обитания.

Гребнистые крокодилы, обитающие в Австралии, представляют серьезную опасность для людей, поскольку могут плавать в соленой воде и часто подкарауливают жертв в прибрежной морской зоне. Они часто рассматривают людей как потенциальную добычу и поэтому заслужили репутацию людоедов.

Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Ребенок играл один у реки.