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14:38, 10 июля 2024Ценности

Лысый россиянин выгнал москвичку из вагона метро из-за прически

Лысый россиянин выгнал москвичку из вагона метро из-за коротких светлых волос
Настя Ермак

Настя Ермак. Фото: @ermaknastya

Лысый россиянин выгнал москвичку из вагона метро из-за коротких светлых волос. Об этом сообщает телеканал «360».

Певица Анастасия Ермак вместе со своим другом села в вагон на станции «Сокольники». За ними зашел неизвестный мужчина, который начал снимать девушку на видео, а также спросил, какой она национальности. После того как исполнительница ответила, что она русская, мужчина стал ее оскорблять.

«Мужчина сначала просто удивился моей внешности, говорил: "О, это надо снять". Он потом спросил: "Вы русская?". Потом сказал, что я плохо выгляжу», — рассказала пострадавшая и добавила, что поводом для конфликта стала ее прическа.

Ермак попыталась скрыться от мужчины, уйдя вглубь вагона. Однако россиянин последовал за ней, выкрикивая нецензурные выражения. Кроме того, он назвал девушку «позором русского народа» и несколько раз пнул ее друга.

В результате потерпевшим пришлось выйти на станции «Преображенская». По словам девушки, никто из присутствующих пассажиров не помог ей. «Вся физическая сила прилетела моему другу. На станции показали видео полиции», — уточнила она.

В марте сообщалось, что российский подросток избил студенток из-за ярких коротких волос.

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      Карина Черных
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