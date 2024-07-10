Мэр полярного российского города извинился перед жителями Африканды

Мэр Полярных Зорь Пухов извинился за прорыв водовода в Африканде

Глава российского арктического города Полярные Зори Максим Пухов извинился за прорыв водовода в поселке Африканда. Пост с извинениями опубликован на странице Пухова в соцсети «ВКонтакте».

Пухов попросил у жителей города прощения за неудобства и добавил, что прорыв водовода уже устранен. «Благодарю сотрудников наших подрядчиков, которые по первому зову пришли на помощь», — написал мэр.

Необычное для арктического региона название Африканда, по одной из версий, было дано поселку геологами, которые летом страдали от жары и сравнивали погоду в поселке с африканской. Другая версия связывает появление названия с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, который якобы проезжал поселковую станцию и также был поражен жарой в поселке, а после кто-то из его окружения добавил: «Н-да».

Ранее сообщалось, что мэр города Стрежевого Томской области открыл голосование с предложением о своей отставке, увидел результат и закрыл голосование.