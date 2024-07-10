69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
18:02, 10 июля 202469-я параллель

Мэр полярного российского города извинился перед жителями Африканды

Мэр Полярных Зорь Пухов извинился за прорыв водовода в Африканде

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Глава российского арктического города Полярные Зори Максим Пухов извинился за прорыв водовода в поселке Африканда. Пост с извинениями опубликован на странице Пухова в соцсети «ВКонтакте».

Пухов попросил у жителей города прощения за неудобства и добавил, что прорыв водовода уже устранен. «Благодарю сотрудников наших подрядчиков, которые по первому зову пришли на помощь», — написал мэр.

Необычное для арктического региона название Африканда, по одной из версий, было дано поселку геологами, которые летом страдали от жары и сравнивали погоду в поселке с африканской. Другая версия связывает появление названия с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, который якобы проезжал поселковую станцию и также был поражен жарой в поселке, а после кто-то из его окружения добавил: «Н-да».

Ранее сообщалось, что мэр города Стрежевого Томской области открыл голосование с предложением о своей отставке, увидел результат и закрыл голосование.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      Вывоз нефти из России и стран Центральной Азии снизился

      Нидерланды выделят Украине 300 миллионов евро на вооружение для F-16

      Валерию Меладзе предложили избавиться от виллы в Испании

      Находившийся в розыске за угрозу расправой россиянин напился и попался росгвардейцам

      В МИД России назвали момент для начала переговоров с Украиной

      Во время допроса россиянка укусила за грудь сотрудницу МВД

      Украинского миллиардера объявили в розыск в России

      Тренер назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение

      Молдавия обсудит с Еврокомиссией вступление в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше