В России мэр открыл голосование о своей отставке, увидел результат и закрыл его

Мэр Стрежевого Дениченко закрыл голосование об отставке, увидев результаты

Мэр города Стрежевого Томской области Валерий Дениченко закрыл голосование о своей отставке, которое он ранее открыл в личном Telegram-канале. Об этом сам глава города написал в блоге.

В одной из опубликованных после опроса записей он сообщил, что увидит результаты голосования уже утром и тогда будет разбираться с последствиями, однако через полчаса выложил пост, где заявил, что закрывает опрос.

«Прошу у всех прощения, но сейчас опрос остановлю. Всех этим недовольных приглашаю в комментарии», — говорится в посте.

По сообщению издания Baza, в какой-то момент вариант «пусть увольняется» сильно опережал опцию «дадим шанс, пусть работает», но закрылся опрос с результатами, по которым мэр должен был остаться на посту — за этот вариант отдали голоса 53 процента участников.

Ранее Дениченко сетовал, что получает слишком много негативных комментариев о своей деятельности. Критика вынудила его задуматься о том, чтобы покинуть занимаемую должность.

Свое состояние от критики он описал фразой «частенько возникает вопрос — на кой оно мне, если все вокруг недовольны». Он предложил подписчикам решить, остаться ли ему на своей должности или уйти с работы.