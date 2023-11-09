Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:25, 9 ноября 2023Россия

В России мэр открыл голосование о своей отставке, увидел результат и закрыл его

Мэр Стрежевого Дениченко закрыл голосование об отставке, увидев результаты
Начало событий в новости Российский мэр запустил Telegram-референдум о своей отставке

Фото: Telegram-канал «Мэр Стрежевого»

Мэр города Стрежевого Томской области Валерий Дениченко закрыл голосование о своей отставке, которое он ранее открыл в личном Telegram-канале. Об этом сам глава города написал в блоге.

В одной из опубликованных после опроса записей он сообщил, что увидит результаты голосования уже утром и тогда будет разбираться с последствиями, однако через полчаса выложил пост, где заявил, что закрывает опрос.

«Прошу у всех прощения, но сейчас опрос остановлю. Всех этим недовольных приглашаю в комментарии», — говорится в посте.

По сообщению издания Baza, в какой-то момент вариант «пусть увольняется» сильно опережал опцию «дадим шанс, пусть работает», но закрылся опрос с результатами, по которым мэр должен был остаться на посту — за этот вариант отдали голоса 53 процента участников.

Ранее Дениченко сетовал, что получает слишком много негативных комментариев о своей деятельности. Критика вынудила его задуматься о том, чтобы покинуть занимаемую должность.

Свое состояние от критики он описал фразой «частенько возникает вопрос — на кой оно мне, если все вокруг недовольны». Он предложил подписчикам решить, остаться ли ему на своей должности или уйти с работы.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Журналисты мировых СМИ могли заранее знать о нападении ХАМАС на Израиль. Они вторглись в страну вместе с террористами

      Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

      Реклама

      В сети призвали не пускать сестер Кардашьян и Дженнер на Met Gala 2024

      В России решили ужесточить контроль за ценами во внешнеторговых сделках

      В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели

      Еще один участник азербайджанской мафии попал под следствие за избиение россиян

      Сборная Занзибара захотела сыграть с Россией

      В Латвии легализовали однополые партнерства

      В Госдуме перечислили достоинства ставшего Героем Чечни племянника Кадырова

      Стало известно о срыве саммита по Украине из-за проблем на Ближнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости