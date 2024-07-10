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13:56, 10 июля 2024Мир

МИД Германии ответил Украине на отказ во въезде депутату бундестага

МИД ФРГ: Берлин серьезно относится к отказу Киева во въезде депутату бундестага

Фото: Manfred Brückels / Wikimedia

Германия серьезно относится к отказу со стороны Украины во въезде депутату бундестага Зерену Пелльману. Об этом сообщил официальный представитель МИД ФРГ, его слова приводит ТАСС.

«Мы относимся к ситуации, когда члену германского Бундестага было отказано во въезде, очень серьезно и стараемся ее прояснить», — сказал представитель внешнеполитического ведомства страны.

По его словам, Берлин находится в контакте с украинской стороной, чтобы выяснить у Киева «правовые причины отказа». Дипломат подчеркнул, что пока причина остается неизвестной.

Ранее Пелльман рассказал изданию Welt, что его не пустили на Украину «без какого-либо глубокого обоснования». Политик неоднократно выступал против поставок Киеву оружия.

2 октября 2023 года министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог попасть на встречу глав МИД Евросоюза в Киеве из-за того, что забыл дома свой паспорт. Таможенная служба Украины не пустила дипломата в страну для участия в важном мероприятии, где обсуждались меры поддержки Киева.

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      Лина Пивоварова
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