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16:27, 10 июля 2024Ценности

Мини-юбки экстремальной длины назвали модными для россиянок на лето

Стилист Тимиряева назвала модными мини-юбки экстремальной длины и юбки из денима

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Стилистка-имиджмейкер Лариса Тимиряева назвала россиянкам самые модные юбки на лето 2024 года. Ее комментарий публикует «Москва 24».

По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуальны данные предметы гардероба из денима. При этом она посоветовала сочетать их с джинсовыми жилетами на голое тело. В то же время популярными стали юбки-карандаши длины макси с высоким разрезом и мини-юбки экстремальной длины.

«Я бы посоветовала надевать их поверх брюк, можно даже прозрачных. Тогда на ногах тоже будет акцент, но вульгарности получится избежать. К тому же впечатление усилится, поскольку дуэт "юбка плюс брюки" — отдельный тренд лета», — высказалась о мини-юбках собеседница издания.

Кроме того, в список вошли юбки с запахом и асимметричным кроем, юбки-баллоны, а также изделия с пайетками и вещи золотистых и серебристых оттенков.

Ранее стилистка Вера Исаева назвала россиянкам модную замену белой футболке на лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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