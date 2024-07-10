Модель Victoria's Secret показала лицо без макияжа

Португальская модель Сара Сампайо показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица бельевого бренда Victoria's Secret поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в рубашке белого цвета, держа в руках кружку. На кадре видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а ее волосы уложены в тугую прическу.

В апреле сообщалось, что Сара Сампайо снялась в откровенных образах для нидерландского бренда нижнего белья Hunkemoller. Тогда она модель позировала в бордовом бикини, оформленном металлической фурнитурой в виде цветов.