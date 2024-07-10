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17:12, 10 июля 2024Экономика

Названа цена самого дешевого загородного дома под Москвой

«Азбука недвижимости»: самый дешевый частный дом под Москвой стоит 590 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Самый доступный частный дом в Подмосковье стоит 590 тысяч рублей. Бюджет покупки выяснили в «Азбуке недвижимости». Результатами исследования компания поделилась с «Лентой.ру».

Дешевле всего в столичном регионе обойдется одноэтажный дом в черновой отделке в городе Видное. Площадь лота составляет 13 квадратных метров, а участка — 0,15 сотки. Здесь проведены центральная городская канализация, водопровод и электричество. Эксперты фирмы отмечают и транспортную доступность объекта — дом располагается в 10 минутах ходьбы от железнодорожной станции Расторгуево.

За 800 тысяч рублей можно приобрести одноэтажный 33-метровый дом в деревне Васильково городского округа Егорьевск. Земельный участок занимает 23 сотки. Будущие хозяева будут обеспечены электричеством, а неподалеку есть колодец. В доме потребуется провести капремонт.

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За 850 тысяч рублей продается еще один дом в том же городском округе. В стоимость входит участок на 12 соток и практически достроенная баня. Площадь лота в деревне Алексино-Шатур равняется 66 «квадратам». В доме уже подключено электричество.

Самый же дорогой объект под Москвой оценивается в 4,3 миллиарда рублей. Лот представляет собой четырехэтажную резиденцию площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Новый хозяин усадьбы будет располагать участком в 77 соток в элитном поселке «Серебряный бор» на западе столицы.

Ранее россиянам назвали преимущества частного дома перед квартирой. Выгоднее всего приобретать загородное жилье на начальном этапе строительства, обращают внимание эксперты.

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