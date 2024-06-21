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13:53, 21 июня 2024Экономика

Россиянам назвали плюсы строительства частного дома

Риелтор Гончаренко: строительство дома выгоднее покупки квартиры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Строительство собственного дома может оказаться выгоднее покупки новой квартиры, рассказала газете «Южный Федеральный» риелтор Елена Гончаренко.

Самые выгодные цены при приобретении дома от застройщика — на начальном этапе строительства, объяснила эксперт. Застройщик, в отличие от частного лица, заключает договор с предприятиями по поставкам стройматериалов по оптовым ценам, что удешевляет постройку дома.

Например, в Краснодаре среднем можно купить дом на всю семью по цене от шести миллионов рублей. «Приобрести такого размера квартиру в новостройке не получится», — сообщила риелтор.

Ранее стало известно, что каждый третий опрошенный москвич в возрасте 29-38 лет при выборе жилья отдал бы предпочтение загородной недвижимости. Из них 60 процентов мечтают приобрести квартиру в городском квартале рядом с лесом, а 40 процентов хотели бы жить в частном доме.

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      Мария Черкасова
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