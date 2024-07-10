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15:47, 10 июля 2024Путешествия

Мужчина спрятал в карманах брюк сотню живых змей и попался на таможне

CNA: мужчина спрятал живых змей в карманах брюк и попался на таможне в Китае

Мужчина попался на границе между Гонконгом и Китаем с сотней живых змей в карманах брюк. Об этом сообщило агентство Channel News Asia (CNA).

Пассажир привлек внимание сотрудников таможни в городе Шэньчжэнь 9 июля. На досмотре выяснилось, что он спрятал в штанах шесть пластиковых пакетов с живыми рептилиями всевозможных форм, размеров и цветов.

Всего таможенники изъяли у контрабандиста 104 особи, среди которых были молочные и маисовые змеи. В ведомстве не уточнили, какое наказание понесет нарушитель.

Ранее в аэропорту Майами другой пассажир попытался сесть в самолет со змеями в кармане брюк. Мужчина спрятал двух маленьких рептилий в чехле для солнцезащитных очков.

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      Мария Борисова
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