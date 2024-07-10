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11:57, 10 июля 2024Бывший СССР

На Украине подсчитали число наложенных на граждан штрафов за нарушение воинского учета

«Опендатабот»: ТЦК выписали украинцам почти 12 тысяч штрафов с начала года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Территориальные центры комплектации (ТЦК) с начала 2024 года выписали украинцам почти 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета. Число наложенных на граждан штрафов подсчитал украинский проект «Опендатабот».

«Почти 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета от ТЦК передано в исполнительную службу с начала года. За половину текущего года в исполнительную службу уже поступило больше штрафов от ТЦК, чем за весь прошлый год», — говорится в публикации.

По данным проекта, за весь 2023 год военкоматы выписали украинцам 10 377 штрафов. За последние полгода эта цифра уже составила 11 798 штрафов.

Ранее на Украине оценили темпы мобилизации. По словам депутата Верховной Рады Романа Костенко, при сохранении текущих темпов к концу года Вооруженные силы республики получат 200 тысяч новых военнослужащих.

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      Глеб Палехов
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