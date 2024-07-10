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11:57, 10 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о желании Зеленского уволить премьера

«УП»: Зеленский хочет уволить премьера Шмыгаля из-за отсутствия инициатив
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, так как он не выдвигает инициатив по управлению государством. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

«Мы "увольняли" премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот кабмин еще не был», — сказал собеседник «УП» из команды Зеленского.

Отмечается, что в 2022 году в узком кругу президента прозвучала претензия к Шмыгалю. Говорилось о неспособности премьера предлагать прорывные идеи, которые бы трансформировали страну. Другой собеседник издания рассказал, что летом ничего не происходит в политике, поэтому менять правительство нужно сейчас.

Как утверждают источники «УП», отношения Зеленского и Шмыгаля напоминают отношения главы государства с бывшим главкомом Валерием Залужным перед его отставкой. Подчеркивается, что президент не срывается на премьера, но игнорирует его и слушает с раздражением.

Ранее стало известно об усталости Зеленского от Шмыгаля. Сообщалось, что украинский лидер перестал слушать премьер-министра на совещаниях. Кроме того, как уточнялось, заменить Шмыгаля может первый вице-премьер-министр Украины министр экономики Юлия Свириденко.

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      Кристина Есикова
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