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06:26, 10 июля 2024Бывший СССР

На западе Украины прозвучали взрывы

В городе Ровно на западе Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На западе Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Хлопки были слышны в городе Ровно, а также в Хмельницкой области. В ряде населенных пунктов начались перебои с энергоснабжением. Практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Какой-либо информации по последствиях удара не сообщалось.

9 июля военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал «Ленте.ру» причину попадания зенитной ракеты NASAMS в здание больницы в Киеве. «ВСУ ее поставили в жилой зоне, а когда наши ракеты начали атаковать объекты военного-промышленного назначения, ракета по траектории врезалась в дома», — предположил он.

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      Марина Совина
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