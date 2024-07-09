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14:44, 9 июля 2024Бывший СССР

Российский полковник раскрыл подробности о ракете NASAMS у ВСУ

Полковник в отставке Матвийчук: ракеты NASAMS производятся в Норвегии

Фото: Yauhen Yerchak / Globallookpress.com

В России заявили о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS в здание больницы в Киеве. Это оружие производится в Норвегии, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об особенностях ракеты он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это норвежская национальная зенитная ракетная система. Она является системой среднего класса для уничтожения беспилотников, вертолетов и крылатых ракет», — отметил Матвийчук.

По словам военного эксперта, система была поставлена в 2022 году Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«То, что произошло 8 июля — это получилось так, что они ее поставили в жилой зоне, а когда наши ракеты начали атаковать объекты военного-промышленного назначения, ракета начала наводиться на наши ракеты, но по траектории врезалась в дома, в том числе и в больницу», — предположил он.

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8 июля 2024

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS на территорию детской больницы в Киеве подтверждено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

8 июля в Киеве прогремел ряд мощных взрывов. Украина запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов.

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