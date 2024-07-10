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18:30, 10 июля 2024Силовые структуры

Находившийся в розыске за угрозу расправой россиянин напился и попался росгвардейцам

В Коломне задержали мужчину, находящегося в розыске за угрозу убийством

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Коломне росгвардейцы задержали 64-летнего гражданина, скрывающегося от правосудия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, правоохранители заметили в общественном месте пьяного мужчину, который неадекватно себя вел. Они отвезли его в полицейский отдел для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за угрозу расправой.

Ранее стало известно, что в Коломне дворник-рецидивист выстрелил из ракетницы в двух сотрудников полиции, которые собирались его задержать.

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      Екатерина Кашурникова
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