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12:19, 1 мая 2024Силовые структуры

Дворник-рецидивист выстрелил в полицейских в российском городе

В Коломне дворник выстрелил из ракетницы в двух полицейских при задержании

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Коломне дворник-рецидивист выстрелил из ракетницы в двух сотрудников полиции, которые собирались его задержать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел поздней ночью на проспекте Кирова. Местные жители пожаловались на перетекший в драку конфликт соседей. По адресу приехали двое полицейских. Им открыл разгневанный мужчина, выстрелил в живот одному из сотрудников и сразу же закрыл дверь. Затем он вновь показался и выстрелил в спину другому полицейскому.

Позже сотрудники полиции залили стрелка перцовкой и скрутили. Нарушителем оказался 62-летний мужчина, который работает дворником. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу лишения жизни. Теперь россиянину грозит штраф до 1500 рублей или арест до 15 суток.

У одного из пострадавших полицейских врачи диагностировали тупую травму живота и ушиб мягких тканей, а у другого — ожог грудной клетки. Их не стали госпитализировать. В отношении нарушителя могут возбудить уголовное дело.

Ранее житель Санкт-Петербурга в упор выстрелил в сотрудника полиции. Офицер получил ранение, его напарник ответным огнем на поражение ликвидировал преступника.

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      Нина Ташевская
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