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17:54, 10 июля 2024Экономика

Назван топ городов России с самыми высокими зарплатами

РИА Новости: самые высокие зарплаты в России платят в Москве и Южно-Сахалинске

Фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash

В первом квартале 2024 года средние зарплаты в России поднялись до 80,6 тысячи рублей. Города страны с самыми высокими доходами назвали эксперты РИА Новости.

Самые высокие зарплаты россияне могут получать в банковской сфере (294 тысячи рублей). Также в топ отраслей, где платят больше всего, вошли госслужба (209 тысяч рублей) и добывающая отрасль (443 тысячи рублей).

Среди городов, жители которых могут рассчитывать на самые высокие зарплаты, отметили Южно-Сахалинск (443 тысячи рублей в месяц), Москву (294 тысячи) и Тюмень (267 тысяч рублей). Меньше всего платят в Элисте, Майкопе и Тамбове — 50, 53 и 53 тысячи рублей соответственно.

Ранее глава платформы «Мигрант сервис» Андрей Кладов заявил, что в июне зарплаты мигрантов, работающих курьерами, выросли на 23 процента, так что теперь они догнали по среднему доходу IT-специалистов. По его данным, максимальная зарплата курьера-мигранта достигла 155 тысяч, как у айтишников на начальных и средних позициях. Рост связан с кадровым голодом, который вынуждает компании заманивать сотрудников с помощью более высоких доходов.

Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что ситуация, в которой зарплата курьера достигает того же уровня, что и у инженера, свидетельствует о перекосе в сфере. По его словам, такое положение дел нельзя называть нормой, надо его исправить.

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