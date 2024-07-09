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18:31, 9 июля 2024Экономика

Мигранты-курьеры догнали российских айтишников по зарплатам

Глава «Мигрант сервис» Кладов заявил о зарплатах мигрантов-курьеров на уровне IT

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В июне зарплаты мигрантов, работающих курьерами, выросли на 23 процента, так что теперь они догнали по среднему доходу IT-специалистов. Об этом в комментарии НСН рассказал глава платформы «Мигрант сервис» Андрей Кладов.

По его данным, в декабре прошлого года максимальная зарплата курьера-мигранта достигала 120 тысяч рублей, за полгода она достигла 155 тысяч, как у айтишников на начальных и средних позициях. Рост связан с кадровым голодом, который вынуждает компании заманивать сотрудников с помощью более высоких доходов.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) президент России Владимир Путин заявил о возможности ускорить привлечение мигрантов для снижения проблемы дефицита рабочей силы. В то же время он подчеркнул, что необходимы люди определенной квалификации и подготовки со знанием русского языка.

Позднее Минтруд России опубликовал для общественного обсуждения проект постановления о сокращении в 11 субъектах допустимой доли иностранных работников на 2025 год.

Вместе с тем исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) временном правительстве Афганистана Абдул Умари рассказал, что ряд регионов, например, Чечня и Татарстан, хотят видеть у себя рабочих из этой страны.

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      Платон Щукин
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