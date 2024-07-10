Названа эффективная секс-техника для доведения женщины до оргазма

Техника «обмеление» — одна из форм сексуальной игры — поможет женщинам чаще достигать оргазма, рассказала сексолог Трейси Кокс. Об этой эффективной методике достижения кульминации она рассказала изданию Tyla.

Кокс объяснила, что легкая стимуляция входа во влагалище поможет больше возбудиться и легче достичь оргазма. Для этой сексуальной игры, по ее словам, можно использовать кончик пениса, палец, губы, язык или секс-игрушку. Эффективность этой техники специалистка объяснила тем, что удовольствие от проникающего секса женщина получает благодаря нервным окончаниям, расположенным именно у входа во влагалище.

Чтобы улучшить секс и увеличить количество оргазмов, Кокс рекомендовала рассказать партнеру об этой технике и предложить ему попробовать ее. Если же мужчина скажет, что и так всегда старается доставить удовольствие партнерше, стоит обратить его внимание на факт, что со временем потребности и желания в постели могут меняться.

Ранее секс-эксперт Несс Купер объяснила одержимость некоторых людей фут-фетишем. По словам Купер, причину появления столь необычного сексуального фетиша можно поискать в детстве — у человека формируется привязанность к ногам, когда он ползает вокруг них в младенчестве, что и приводит к положительным ассоциациям в будущем.