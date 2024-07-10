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05:11, 10 июля 2024Забота о себе

Названа эффективная секс-техника для доведения женщины до оргазма

Фото: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock / Fotodom

Техника «обмеление» — одна из форм сексуальной игры — поможет женщинам чаще достигать оргазма, рассказала сексолог Трейси Кокс. Об этой эффективной методике достижения кульминации она рассказала изданию Tyla.

Кокс объяснила, что легкая стимуляция входа во влагалище поможет больше возбудиться и легче достичь оргазма. Для этой сексуальной игры, по ее словам, можно использовать кончик пениса, палец, губы, язык или секс-игрушку. Эффективность этой техники специалистка объяснила тем, что удовольствие от проникающего секса женщина получает благодаря нервным окончаниям, расположенным именно у входа во влагалище.

Чтобы улучшить секс и увеличить количество оргазмов, Кокс рекомендовала рассказать партнеру об этой технике и предложить ему попробовать ее. Если же мужчина скажет, что и так всегда старается доставить удовольствие партнерше, стоит обратить его внимание на факт, что со временем потребности и желания в постели могут меняться.

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      Алиса Дмитриева
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