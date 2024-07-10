Названы самые живописные водопады в России

Тальниковый и Зейгеланский водопады оказались в списке самых красивых в России

Водопады Красноярского края, Северной Осетии, Республики Алтай и Камчатки назвали одними из самых живописных в России. Рейтинг составили аналитики сервиса «Туту.ру», материал поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Так, в первую очередь эксперты отметили Тальниковый водопад в Красноярском крае, которые считается одним из самых высоких в России — 600 метров. «Попасть туда непросто, но все-таки возможно. Туристические компании предлагают путешественникам заброски на вертолетах на плато Путорана, где находится водопад», — отмечается в источнике.

На втором месте в рейтинге оказался большой Зейгеланский водопад в Северной Осетии, который конкурирует с Тальниковым водопадом за звание самого большого в стране. «Расположен он в скалах, а название водопада означает "место падения лавины"». Удобнее всего добираться до Большого Зейгеланского водопада из Владикавказа», — пояснили эксперты.

Также в список попал большой Чульчинский водопад в Республике Алтай, который называют Учар, что переводится как «неприступный». Специалисты отмечают, что путь к водопаду сложный, поэтому туда не советуют ходить с детьми и домашними животными. Он расположен на территории Алтайского заповедника.

Кроме того, аналитики внесли в рейтинг водопад Опасный на Камчатке, Кивач в Карелии, Шкотовские водопады в Приморском крае, Медовые водопады в Карачаево-Черкесии, а также Салтинский подземный водопад в Дагестане.

Ранее в «Туту.ру» назвали лучшие места для рыбалки в России. Среди них оказались озеро Байкал, расположенное на границе Иркутской области и Республики Бурятия, левый рукав реки Волги Ахтуба, озере Бросно в Тверской области, Амурский залив в Приморском крае и Онежское озеро в Карелии.