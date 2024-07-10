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10:09, 10 июля 2024Мир

Немецкие чиновники выступили против возвращения призыва в бундесвер

Euractiv: министерство обороны ФРГ вынуждено смягчить планы введения призыва

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус под давлением немецких чиновников вынужден смягчить планы введения обязательного призыва в бундесвер. Об этом сообщает интернет-издание Euractiv.

Предложенная Писториусом модель, «вдохновленная скандинавскими странами, обязывала бы всех 18-летних мужчин заполнять анкеты об их интересах, на основании которых отбирались бы наиболее подходящие кандидаты» для обязательной шестимесячной службы, отмечает портал.

Однако против проекта воинской обязанности выступили члены немецкого кабмина от Свободной демократической партии Германии (СвДП) — министр финансов Кристиан Линднер и глава Минюста Марко Бушманн, заявившие, что призыв в армию невозможен по экономическим и гуманитарно-правовым причинам.

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«Нас объединяет цель сделать бундесвер одной из самых современных и мощных армий. Мы можем и достигнем этой цели только при соответствующем общественном признании», — говорится в открытом письме обоих министров Писториусу.

Как, в свою очередь, подчеркнул глава оборонного ведомства, подобная дискуссия его «раздражает, поскольку не дает своевременно реагировать на угрозы».

В апреле премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер предложил провести референдум о введении воинского призыва в Германии. По его словам, граждане Германии могли бы выбрать «два или даже три варианта возможного призыва».

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      Глеб Бажуткин
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