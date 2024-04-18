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16:56, 18 апреля 2024Мир

В Германии предложили провести референдум о введении воинского призыва

Bild: премьер Саксонии Кречмер предложили референдум о воинском призыве в ФРГ

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер предложил провести референдум о введени воинского призыва в Германии. Политика цитирует газета Bild.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы могли проголосовать за один, два или даже три варианта возможного призыва», — сказал глава саксонского правительства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что бундесвер был преобразован в профессиональную армию 12 лет назад и никакого смысла в возвращении регулярного призыва на данный момент нет. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус называл главной целью Берлина создание самой сильной и лучше всего оснащенной армии в Европейском союзе.

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      Глеб Бажуткин
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