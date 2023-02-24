Шольц высказался о возвращении регулярного призыва в армию Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против возвращения регулярного призыва в армию

Вооруженные силы Германии (бундесвер) были преобразованы в профессиональную армию еще 12 лет назад, и никакого смысла в возвращении регулярного призыва на данный момент нет. Против подобного шага высказался канцлер страны Олаф Шольц в интервью изданию Bild.

Перед тем как в Германии была отменена обязательная воинская повинность, немцы могли вместо армии пойти на альтернативную службу — так поступил и сам Олаф Шольц. Отвечая на вопрос журналиста о том, поступил ли он так же и сейчас, немецкий канцлер ответил категоричным отказом. «Будучи депутатом бундестага, я отправлял бундесвер на многие миссии. Поэтому было бы нелогично, если бы я и сегодня критиковал военную службу», — заявил политик.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал главной целью Берлина создание самой сильной и лучше всего оснащенной армии в Европейском союзе. По его словам, на выполнение этой задачи понадобится несколько лет.

При этом в начале февраля сообщалось, что Нидерланды планируют интегрировать свои сухопутные силы в армию ФРГ в связи «с возросшей угрозой безопасности» после начала конфликта на Украине. Ожидается, что окончательное объединение армий произойдет в апреле, а процесс затронет более 50 тысяч военнослужащих из обеих армий.