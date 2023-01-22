В Германии заявили о цели создать самую сильную армию в Евросоюзе

Глава Минобороны ФРГ Писториус назвал целью Германии создание самой сильной армии в ЕС

Целью ФРГ является создание самой сильной и лучше всего оснащенной армии в Европейском союзе (ЕС), заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет Bild am Sonntag.

Глава ведомства уточнил, что Германия является крупнейшей экономикой в Европе. «Нашей целью также должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС. Однако это невозможно сделать за три года, для этого потребуется еще несколько лет», — назвал он задачу правительства.

Кроме того, политик сообщил, что в течение следующих четырех недель может посетить Украину.

Новый глава Минобороны ФРГ Писториус официально вступил в должность в четверг, 19 января. Он принес присягу в Бундестаге в качестве преемника ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт.