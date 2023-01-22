Глава Минобороны ФРГ решил отправиться на Украину

Bild am Sonntag: глава Минобороны ФРГ Писториус отправится на Украину в скором времени

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в скором времени отправится на Украину, возможно, в течение следующих четырех недель. Об этом он сообщил в интервью Bild am Sonntag.

«Это еще окончательно не определено», — сказал глава Минобороны ФРГ, отвечая на вопрос, куда он поедет в первую очередь.

При этом он добавил, что, несомненно, отправится на Украину быстро. «Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — отметил он.

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус официально вступил в должность 19 января: он принес присягу в Бундестаге в качестве преемника ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт.

В конце декабря министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню решил отправиться на Украину. Лекорню засвидетельствует властям Украины продолжающуюся с 24 февраля поддержку Франции и отдаст честь погибшим солдатам.