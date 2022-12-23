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00:02, 24 декабря 2022Мир

Глава Минобороны Франции посетит Украину

BFMTV: глава Минобороны Франции Лекорню посетит Украину 28 декабря
Себастьян Лекорню

Себастьян Лекорню. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню отравится на Украину на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Подробная программа визита не раскрывается. Однако, по данным издания, глава французского минобороны прибудет 28 декабря, чтобы встретиться со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Также Лекорню засвидетельствует властям Украины продолжающуюся с 24 февраля поддержку Франции и отдаст честь погибшим солдатам.

Летом президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Украину, где встретились с президентом страны Владимиром Зеленским. После проведения переговоров Макрон сообщил, что западные страны не станут поставлять Украине самолеты и штурмовые танки.

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Марина Совина
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