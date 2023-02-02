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15:59, 2 февраля 2023Мир

Германия и Нидерланды захотели объединить свои армии из-за Украины

Bloomberg: Германия и Нидерланды захотели объединить свои армии из-за Украины

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерланды намерены интегрировать свои сухопутные силы в армию ФРГ в связи «с возросшей угрозой безопасности» после начала конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщил агентству голландский пресс-секретарь армии Нидерландов майор Марк ван де Бек, в данный момент проводится интеграция последней из трех бригад голландских вооруженных сил в немецкие подразделения. Ожидается, что окончательное объединение армий произойдет в апреле.

Военный отметил, что процесс интеграции коснется более 50 тысяч военнослужащих из обеих армий. При этом подчеркивается, что в объединении не примут участие подразделения спецназа вооруженных сил Нидерландов («Korps Commandotroepen»).

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что страна собирается выкупить у Германии 18 арендованных танков Leopard 2 для передачи их Украине.

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Глеб Бажуткин
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