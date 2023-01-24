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22:31, 24 января 2023Мир

Нидерланды собрались выкупить у Германии танки Leopard и передать их Украине

Премьер Рютте: Нидерланды планируют выкупить у ФРГ 18 танков Leopard и передать их Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщил, что страна собирается выкупить у Германии 18 арендованных танков Leopard 2 для передачи их Украине.

«Мы взяли их в аренду, а значит, мы можем их купить, а значит, мы можем их подарить», — заявил он.

По его словам, принятие данного решения будет зависеть от того, какие шаги по вопросу передачи Киеву военной техники готовы предпринять другие страны, в частности Финляндия и Португалия. Рютте подчеркнул, что очень хорошо понимает просьбу Украины о предоставлении ей западных вооружений.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в случае отправки Украине танков Abrams США будут обучать военных Вооруженных сил Украины их применению. Представитель американского оборонного ведомства не уточнил, где именно будет проходить возможное обучение украинских экипажей.

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Марина Совина
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