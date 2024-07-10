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08:01, 10 июля 2024Интернет и СМИ

Мужчина придумал необычный способ проучить шумного соседа

Фото: naipo.de / Unsplash

Пользователь Reddit с ником bubblyloops рассказал о необычном способе, который он придумал, чтобы проучить шумного соседа. Комментаторы оценили изобретательность мужчины.

«Мой сосед постоянно шумит. Он громко включает музыку, играет в видеоигры. (...) Мне пришлось отодвинуть кровать от стены, потому что я не мог спать по ночам из-за шума и вибрации», — пожаловался автор поста. Мужчина уточнил, что сосед получил предупреждение о превышения им допустимого уровня шума, однако ничего не поменялось.

«Я был сыт этим по горло, и тогда у меня возникла идея. Каждый раз, когда сосед начинал шуметь, я брал массажный пистолет, включал его на полную мощность и прислонял к стене», — написал он. По словам мужчины, он включал пистолет на 20-30 минут. В результате его сосед стал вести себя тише.

Пользователи похвалили способ мести мужчины. «Потрясающе!», «Здорово, что он понял намек благодаря массажному пистолету», — отреагировали на его историю комментаторы. «Полагаю, что вы сделали ему неправильный массаж!» — поиронизировал еще один участник обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он оригинально отомстил бывшему начальнику, который унижал его на работе. По словам мужчины, ему удалось проучить обидчика спустя несколько лет после увольнения.

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      Олег Давыдов
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