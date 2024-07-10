Норильск исключили из списка российских городов с самой загрязненной атмосферой

Росгидромет исключил Норильск из списка городов с самой загрязненной атмосферой

Норильск впервые исключили из списка городов с очень высоким индексом загрязнения атмосферы (ИЗА). Обновленный перечень приведен в обзоре Росгидромета о состоянии и загрязнении окружающей среды в России за 2023 год, опубликованном на сайте ведомства.

Загрязнение атмосферы считается низким при ИЗА меньше 5, повышенным — от 5 до 6, высоким — от 7 до 13, очень высоким — при равном или превышающим 14. «Норильск вышел из списка, так как оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха соответствует значению ИЗА>7. Выбросы от стационарных источников и выбросы диоксида серы снизились по сравнению с 2022 годом на 140 тысяч тонн (восемь процентов)», — говорится в документе.

В Росгидромете подчеркнули, что оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха может измениться в зависимости от объема выбросов загрязняющих веществ.

Помимо Норильска, из списка городов с очень высоким ИЗА исключили Пензу, Новочебоксарск, Новоульяновск, Махачкалу, Серпухов, Димитровград, Черногорск, Чегдомын, Тулун, Нижневартовск, Кемерово, Вихоревку и Абакан. На данный момент перечень содержит 33 города, включая Волгоград, Красноярск, Курск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Новокузнецк и другие.

Ранее появились первые результаты серной программы «Норникеля», действующей в Норильске с октября 2023 года. Данные показали постепенное снижение выбросов диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе. За шесть месяцев предприятие утилизировало более 40 тысяч тонн этого газа. Вторую и третью технологические линии серной программы планируется запустить в комплексное опробование к концу 2024 года.