Оксана Самойлова снялась в рекламе в мини-платье

36-летняя блогерша Оксана Самойлова снялась в мини-платье в рекламе маркетплейса

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде в рекламе отечественного маркетплейса. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах во время прогулки по улице. В руках она держала цепь, прикрепленную к ехавшему за ней автомобилю.

Для съемки бизнесвумен надела облегающее мини-платье без бретелей ярко-розового оттенка и белые босоножки на высоких каблуках. Знаменитость распустила гладко уложенные волосы и нанесла на губы помаду в тон одежде.

Ранее в июле российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном наряде для рекламы бренда одежды Good American.