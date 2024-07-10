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15:05, 10 июля 2024Россия

Опальный схиигумен Сергий попросился на СВО

Осужденный за разжигание ненависти экс-схиигумен Сергий попросился на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Осужденный за разжигание ненависти экс-схиигумен Сергий (настоящее имя Николай Романов) попросился на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката опального священнослужителя Павла Бабикова.

Защитник Романова пояснил, что отправленное его доверителем прошение является вторым по счету. В удовлетворении первой такой просьбы Сергию было отказано.

Помимо этого, экс-схиигумен подал ходатайство о помиловании на имя президента России. «Он указал свои характеристики, свою позицию и попросил прощения у тех, кого он оскорбил своими словами», — отметил адвокат.

Ранее на СВО попросился Дмитрий Матвеев, обвиняемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» Антоном Еговцевым. Он попросил направить его в зону боевых действий для прохождения службы в качестве врача или санитара. В обоснование ходатайства фигурант указал на наличие у него высшего медицинского образования.

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      Алан Босиков
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