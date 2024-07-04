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10:24, 4 июля 2024Россия

Обвиняемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» россиянин попросился на СВО

Обвиняемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» попросился в зону СВО

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Россиянин Дмитрий Матвеев, обвиняемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» Антоном Еговцевым, попросился на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фигурант уголовного дела попросил отправить его на службу в качестве санитара или военного врача. В обоснование этого Матвеев указал на наличие у него высшего медицинского образования.

7 июня Матвеев напал на Еговцева с ножом. Он был влюблен в жену зампреда «Зова народа», незадолго до расправы супруги обращались в полицию с жалобами на сталкера.

После задержания мужчина отверг предъявленное ему обвинение и отказался говорить о мотивах своих действий. 9 июня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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      Алан Босиков
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