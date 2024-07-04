Обвиняемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» россиянин попросился на СВО

Обвиняемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» попросился в зону СВО

Россиянин Дмитрий Матвеев, обвиняемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» Антоном Еговцевым, попросился на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фигурант уголовного дела попросил отправить его на службу в качестве санитара или военного врача. В обоснование этого Матвеев указал на наличие у него высшего медицинского образования.

7 июня Матвеев напал на Еговцева с ножом. Он был влюблен в жену зампреда «Зова народа», незадолго до расправы супруги обращались в полицию с жалобами на сталкера.

После задержания мужчина отверг предъявленное ему обвинение и отказался говорить о мотивах своих действий. 9 июня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.