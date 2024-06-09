Обвиняемого в расправе над зампредом движения «Зов народа» арестовали

Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампред движения «Зов народа» в Лобне

Лобненский городской суд арестовал Дмитрия Матвеева после расправы над зампредом движения «Зов народа» Антоном Еговцевым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Матвеев пробудет под стражей два месяца, до 7 августа. Ему вменяется статья 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что мужчина отверг обвинения. О мотивах своих действий он говорить отказался и попросил направить его в больницу, а не СИЗО. Адвокат Матвеева просил оставить подзащитного под домашним арестом.

7 июня общественника нашли без признаков жизни с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Позднее выяснилось, что незадолго до расправы Антон Еговцев и его жена обращались в полицию с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Мужчина был влюблен в жену Еговцева.