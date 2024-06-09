Обвиняемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» отверг обвинения

В Лобне обвиняемый в убийстве зампреда движения «Зов народа» не признал вину

В Лобне Московской области Дмитрий Матвеев, обвиняемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» Антоном Еговцевым, не признал вину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В суде Матвеев назвал жену Еговцева любимой девушкой и заявил, что они хотели пожениться. О мотивах своих действий он говорить отказался и попросил направить его в больницу, а не СИЗО. Мужчина заявил, у него проблемы со зрением и почками. Его адвокат просил оставить подзащитного под домашним арестом.

7 июня общественника нашли без признаков жизни с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Позднее выяснилось, что незадолго до расправы Антон Еговцев и его жена обращались в полицию с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Мужчина был влюблен в жену Еговцева.