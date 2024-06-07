Сталкер зарезанного зампреда «Зова народа» Еговцева попал на видео

Коллега убитого зампреда «Зова народа» Еговцева показал видео со сталкером

Коллега зарезанного заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева Алексей Налютов показал видео со сталкером, которое снял сам Еговцев около своего дома. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По его словам, в тот день к дому зампреда приезжала полиция, но они только составили протокол и уехали, так как сочли, что нет повода для задержания. Он рассказал, что Еговцев присылал ему видео, где стучал злоумышленнику в окно. «Говорит: "Открой, выйди сюда, поговорим, вот полиция". А он нажал на газ и уехал быстренько», — сказал Налютов.

На кадрах видно, как сталкер уезжает от дома зампреда. Еговцев назвал его маньяком, показал автомобиль злоумышленника и сказал о поступавших угрозах. Затем зампред показал автомобиль полицейских и заявил, что они ничего не могут сделать, пока ничего не произошло.

Позднее выяснилось, что незадолго до расправы Антон Еговцев и его жена обращались в полицию с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Сталкером оказался 37-летний тренер по мотокроссу, который был влюблен в жену Еговцева.