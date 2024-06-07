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18:16, 7 июня 2024Силовые структуры

Сталкер зарезанного зампреда «Зова народа» Еговцева попал на видео

Коллега убитого зампреда «Зова народа» Еговцева показал видео со сталкером
Начало событий в новости Подозреваемого в расправе над зампредом движения «Зов народа» задержали в Лобне

Коллега зарезанного заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева Алексей Налютов показал видео со сталкером, которое снял сам Еговцев около своего дома. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По его словам, в тот день к дому зампреда приезжала полиция, но они только составили протокол и уехали, так как сочли, что нет повода для задержания. Он рассказал, что Еговцев присылал ему видео, где стучал злоумышленнику в окно. «Говорит: "Открой, выйди сюда, поговорим, вот полиция". А он нажал на газ и уехал быстренько», — сказал Налютов.

На кадрах видно, как сталкер уезжает от дома зампреда. Еговцев назвал его маньяком, показал автомобиль злоумышленника и сказал о поступавших угрозах. Затем зампред показал автомобиль полицейских и заявил, что они ничего не могут сделать, пока ничего не произошло.

Позднее выяснилось, что незадолго до расправы Антон Еговцев и его жена обращались в полицию с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Сталкером оказался 37-летний тренер по мотокроссу, который был влюблен в жену Еговцева.

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      Анна Габай
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