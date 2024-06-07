Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 7 июня 2024Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над зампредом движения «Зов народа» задержали в Лобне

В Лобне задержали подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Лобне правоохранители задержали местного жителя по подозрению в расправе над заместителем председателя движения «Зов народа» Антоном Еговцевым. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Сейчас подозреваемый находится в реанимации, так как Еговцев пытался оказать сопротивление и ранил его ножом. Следователи дадут оценку работе полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления жены потерпевшего.

7 июня общественника нашли без признаков жизни с множественными ранениями. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что преступник выключил автоматику на щитке квартиры Еговцева, а когда он вышел в подъезд проверить, что произошло, напал на него с ножом.

Позднее выяснилось, что незадолго до расправы Антон Еговцев и его жена обращались в полицию с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Сталкером оказался 37-летний тренер по мотокроссу, который был влюблен в жену Еговцева.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Попов предоставил изобличающие показания на других участников хищения

      Военный суд оставил в СИЗО генерала Попова

      Акулу стошнило ехидной на глазах у ученых

      Звезда «Слова пацана» рассказал о съемках постельных сцен с Дитковските

      СК потребовал арестовать собиравшего в Москве военные данные о России француза

      Нехватку работников в России оценили

      Подозреваемого в расправе над зампредом движения «Зов народа» задержали в Лобне

      Глава «АвтоВАЗа» ответил на претензии о росте цен фразой «чья бы корова мычала»

      ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Тюмени

      Почти все российские школьники оказались неспособны нормально объясняться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше