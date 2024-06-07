Подозреваемого в расправе над зампредом движения «Зов народа» задержали в Лобне

В Лобне задержали подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа»

В Лобне правоохранители задержали местного жителя по подозрению в расправе над заместителем председателя движения «Зов народа» Антоном Еговцевым. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Сейчас подозреваемый находится в реанимации, так как Еговцев пытался оказать сопротивление и ранил его ножом. Следователи дадут оценку работе полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления жены потерпевшего.

7 июня общественника нашли без признаков жизни с множественными ранениями. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что преступник выключил автоматику на щитке квартиры Еговцева, а когда он вышел в подъезд проверить, что произошло, напал на него с ножом.

Позднее выяснилось, что незадолго до расправы Антон Еговцев и его жена обращались в полицию с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Сталкером оказался 37-летний тренер по мотокроссу, который был влюблен в жену Еговцева.